Ora il peggio è passato, ma per Leonardo Spinazzola il lungo percorso di recupero dall'infortunio non è stato di certo facile. Il terzino della Roma, ex Juve, si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni estratti: "Se ho avuto paura di non riuscire a tornare in campo? Sì, quando non vedevo arrivare i risultati. Ero come un morto, non vedevo crescere il muscolo. Ho avuto paura di non farcela, ma avevo solo bisogno di un po' di tempo". E sulla Conference League: "Io sogno la coppa per me, per i miei compagni, per la città e per i tifosi. Posso anche restare fuori, l'importante è alzare la coppa".