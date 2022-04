Intervistato da SerieANews.com, l'ex giocatore bianconero Momo Sissoko ha detto la sua sulla stagione della Juve: "Quando si inizia un nuovo ciclo, non ci si può aspettare di più. Penso che la Juventus abbia fatto ciò che doveva fare. Ha conquistato diverse vittorie, l'obiettivo è quello di entrare in Champions League e spero che ci riesca". E su Denis Zakaria, da molti indicato come suo erede: "Sì, è un giocatore che mi assomiglia molto. Pian piano sta migliorando e con Vlahovic è il futuro della Juve".