Toh, chi si rivede! L'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è l'ospite speciale della prima puntata di Ballando con le stelle 2020 (in onda stasera dalle ore 20.35 su Rai Uno), il programma che in passato ha ospitato anche le performance di Alessandro Del Piero, Gabriel Omar Batistuta e Roberto Mancini. Allegri si cimenterà in un tango e non lo farà in coppia con la compagna Ambra Angiolini, bensì con una vera e propria campionessa in materia: la ballerina e maestra romana Roberta Beccarini. GLI OSPITI - Giunto alla quindicesima edizione, Ballando con le Stelle sarà condotto ancora da Milly Carlucci, in collaborazione con Paolo Belli. Tra i concorrenti in gara spiccano invece il pugile Daniele Scardina (ex compagno di Diletta Leotta), Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Alessandra Mussolini. Anche quest'anno ci sarà, in una veste tutta nuova, Antonio Razzi. L'ex senatore farà parte dell'antigiuria, insieme a Gianni Ippoliti e Rossella Erra.