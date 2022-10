Kwadwo Asamoah annuncia il ritiro. A trentatré anni l'ex Juve, che in Serie A ha giocato anche con Udinese, Inter e Cagliari, dice basta. Resterà però nel mondo del calcio in veste di agente. In bianconero, prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri, ha vinto sei Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. E' il giocatore africano con più presenze nella storia della Serie A: 279.