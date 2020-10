Tra le altre partite di Champions League giocate stasera, c'è stata anche Siviglia-Rennes nel Gruppo E (che comprende pure Chelsea e Krasnodar). Il match è stato vinto dal Siviglia per 1-0, gol di Luuk De Jong che già giustiziò l'Inter nella finale di Europa League ad agosto. Ma quando il centravanti olandese ha segnato, nella difesa del Rennes non c'era più Daniele Rugani, uscito dopo 17 minuti di gioco accusando dolori muscolari. Rugani è stato ceduto in prestito oneroso al club francese in chiusura di mercato per finanziare l'operazione Chiesa.