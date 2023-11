L'ex centrocampista della Juventus Rodrigo, in occasione dell’ultimo match con l’Aston Villa si è procurato una lesione alla caviglia che lo terrà ai margini almeno fino a febbraio. L'urugaiano ora in forza al Tottenham era al rientro dall'infortunio che lo ha tenuto ai box dallo scorso 12 febbraio: la lesione al legamento crociato. Prosegue la sfortuna dell'ex centrocampista della Vecchia Signora, lo rivedremo in campo a febbraio. Come riferisce Calciomercato.com.