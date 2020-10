Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie ha parlato del grande inizio di Dejan Kulusevski con la maglia della Juve: "Ha bisogno di tempo per adeguarsi all'ambiente. E' partito bene, ma bastano due o tre gare negative per entrare subito in panico. Invece va fatto crescere piano piano come è successo con altri campioni, questa è la miglior soluzione per lui". Finora lo svedese ha giocato quattro partite su quattro compreso il debutto in Champions con la Dinamo Kiev, con anche un gol contro la Sampdoria alla prima giornata di campionato.