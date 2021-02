Nel Bayern Monaco c'è un ex Juve intorno al quale può scoppiare un caso. Si tratta di Kingsley Coman, che i bianconeri avevano preso dal Psg prima di cedere al Bayern. L'attaccante francese è in scadenza di contratto nel 2023 come i suoi compagni di squadra Goretzka e Kimmich, ma secondo Tz, se per gli ultimi due non ci sono problemi sul rinnovo, Coman vorrebbe un aumento d'ingaggio maggiore rispetto a quello proposto dal Bayern Monaco.