Non è un momento felicissimo per l'ex difensore della Juventus Frederik Sorensen. Una stagione e mezza in bianconero con 19 presenze totali e il debutto in Serie A; nell'ultima stagione ha giocato in Svizzera nello Young Boys ma il suo cartellino è di proprietà dei tedeschi del Colonia, che però non sembra intenzionato a tenere il giocatore. Futuro in bilico per il terzino che potrebbe continuare a giocare nello Young Boys, ma l'ex juventino non sta certamente vivendo il momento migliore della sua carriera.