Dopo essersi definitivamente separato dalla Juventus, Maurizio Sarri è libero di scegliere da dove ripartire. Dopo lo scudetto con la Juventus e l'esonero per iniziare un nuovo progetto con Pirlo, l'ex allenatore bianconero ha voglia di tornare in corsa e ci sono già le quote sulla sua possibile futura panchina: dopo i contatti con la Fiorentina, la quota per un suo arrivo in viola è di 2,25 secondo quanto riportato da Agipronews; l'ipotesi Roma è quotata a 6,00 e la voce "Altro" si può giocare a 5,00. Decisamente più lontana la destinazione Psg, fissata a 16,00.