Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 4 a 0 contro il, il tecnico dellaMaurizioha parlato anche del sogno scudetto (che finora è riuscito a vincere solo sulla panchina della). Ecco il suo commento: "Un'idea di questo tipo non la possiamo avere, è più un sogno. L'importante è focalizzarci sulla prossima partita. Dobbiamo riuscire a mantenere l'adrenalina con cui abbiamo giocato stasera anche nelle prossime partite. Purtroppo questa è stata spesso la nostra pecca. Champions? Noi non ci siamo mai nascosti nè esposti. Cercheremo di fare il massimo, poi a fine anno tireremo le somme. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate, ma questo non esclude che noi lavoreremo al meglio partita dopo partita".