Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex tecnico della Juventus, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra: "Non so se abbiamo possibilità di arrivare in Champions, non mi interessa nemmeno. Però ora iniziamo a viaggiare su medie di ottimo livello, 10 punti nelle ultime 5 partite. Al di là delle assenze ci arriviamo come una squadra in crescita. Voglio vedere continuità".



Sarri ha poi parlanto anche delle "storture del calendario", che "ci stanno spolpando su tutto", ma soprattutto su quella che ha definito l'ipocrisia del FairPlay finanziario e liste bloccate".