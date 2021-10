L'ex allenatore dellaMaurizioha analizzato la partita disputata quest'oggi dalla sua, che ha subito una pesantein casa del(3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: "Abbiamo disputato una gara senza energia, eravamo spenti sia fisicamente che mentalmente. Il Bologna è stato attivo e reattivo su tutti i palloni. Adesso serve valutare i motivi per cui siamo arrivati così scarichi. Un giocatore che è qui da tempo ha sottolineato come la squadra abbia sempre avuto questa mentalità che va cambiata, servirà molto tempo per riuscirci". E ancora: "Siamo stati gli unici ina giocare giovedì sera ed oggi a quest'ora, ma questo non è un alibi. L'approccio dà l'idea che non avevamo energie, soprattutto nervose".