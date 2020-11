Maurizio Sarri è pronto a rientrare in corsa. Dopo la vittoria dello scudetto e l'addio alla Juventus vuole trovare una panchina per iniziare una nuova avventura. Secondo Rai Sport, Sarri è in pole per sostituire Iachini sulla panchina della Fiorentina. I viola non decollano e la dirigenza sta valutando l'esonero, il dubbio è se confermarlo ancora per la gara col Parma o affidare la panchina ad Aquilani per poi ingaggiare Sarri durante la sosta.