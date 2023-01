Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico dellaMaurizioha fatto un commento al vetriolo sulappena concluso in. Ecco le parole dell'ex: "Il 13 novembre erano tutti a giocare nei club, il 18 al Mondiale. Ho visto poco, ho trovato un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre. Non lascia niente se non una grande pubblicità per il Qatar".