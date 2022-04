Come da lui stesso annunciato su Instagram, Gianluca Zambrotta sarà un nuovo ambasciatore del Museo della Fifa. "Sono molto orgoglioso di unirmi al Fifa Museum come Ambassador! Quando sono arrivato per la prima volta al Museo, ho sentito subito la vera e grande passione per il calcio. Sono entusiasta e grato di avere l’opportunità di condividere la mission del Museo per diffondere la cultura e i valori del calcio in tutto il mondo. Seguiranno tante altre novità!".