"Per quanto riguarda l’infermeria terapie per Giovanni Simeone e Daniele Rugani. I due devono smaltire una contusione, rispettivamente alla coscia destra e sinistra, riportata in gara ieri. Tabella di lavori individuali per Riccardo Sottil."



Questo è il comunicato del Cagliari relativo alla situazione infortuni. L'ex juventino Rugani, che a dire il vero è tuttora di proprietà della Juventus, ieri ha segnato un gol fondamentale per la squadra di mister Semplici contro il Bologna.

La prossima partita del Cagliari sarà domenica alle 18 contro la Sampdoria.