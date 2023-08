Nicolò, fresco di addio alla, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Lazio Style Channel per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Ecco le sue parole: "Essere qui è un sogno. Quando ho saputo della possibilità di venire qui a giocare per laho spinto e voluto fortemente il trasferimento. Sia per il mister che mi ha voluto, sia per tutto il resto, il contorno, la città. Conoscevo Luca Pellegrini, che mi ha parlato non bene ma di più di questa piazza, non vedo l’ora".