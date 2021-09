Si è interrotto bruscamente il rapporto tra Dani Alves e il San Paolo, come comunica il club paulista: "Siamo stati informati dai suoi rappresentati che Dani Alves non farà ritorno al San Paolo fino a quando non ci sarà un adeguamento del debito finanziario che il club ha con l'atleta. Pertanto, dopo aver fatto la nostra proposta e aver ricevuto un 'no', abbiamo preso la decisione e comunicato all'allenatore Hernan Crespo che Dani Alves non sarà più disponibile".