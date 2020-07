Fausto Rossi, ex centrocampista della Juve, attualmente alla Reggiana, commenta lo scudetto vinto dai bianconeri ai microfoni di Radio Bianconera: "La festa promozione è finita, ora sono tornato nella mia Torino. Abbiamo festeggiato 72 ore. La città aspettava questo momento da 21 anni, grazie a un lavoro di squadra e a un bel progetto siamo riusciti a rendere felici i nostri tifosi. Li abbiamo visti liberi da un incubo che durava da 21 anni. Alvini è un allenatore molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico, ha creato empatia con la piazza, si fa voler bene. Io non lo conoscevo, ma non ha nulla di meno rispetto ad allenatori che ci sono in Serie B e Serie A. Ora potrà giocarsi la Serie cadetta e sarà una bella occasione, si farà trovare pronto”.



SUL PASSATO ALLA JUVE - “Ranieri è stato una persona speciale per me, è stato l’allenatore che mi ha voluto in prima squadra dandomi la possibilità di giocare con grandi campioni. Per lui ho solo parole d’elogio, è stata la prima persona che ha creduto in me. I risultati che ha ottenuto in carriera non sono un caso”.