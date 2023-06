Cristianotorna in Italia. Non per calcare un terreno di gioco, ma per godersi un periodo di vacanza: la Sardegna la meta scelta dall'ex, che è sbarcato da un aereo privato all'Aviazione Generale dello scalo Costa Smeralda di Olbia intorno alle 9.00 di questa mattina, direttamente dall'Islanda dove ieri sera ha disputato un match con il suovalido per la qualificazione all'Europeo. Lo riferisce Sportface.