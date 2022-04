Poco alla volta, Cristianotorna a sorridere. L'ex, duramente colpito dalla scomparsa di uno dei due gemellini che la compagna Georgina Rodriguez aveva appena dato alla luce, ha pubblicato sui social un dolcissimo scatto in bianco e nero che lo ritrae con la neonata, che fortunatamente sta bene. Dopo il lutto, il fuoriclasse portoghese è tornato in campo nei giorni scorsi con il, segnando anche una rete che ha subito dedicato al bimbo scomparso, con il dito puntato verso il cielo. Ecco la foto postata nelle ultime ore, che ha subito raccolto milioni di like e commenti: