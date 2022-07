La notizia di oggi è quella di un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita: 250 milioni di euro al giocatore per due anni di contratto, 20 milioni agli intermediari e 30 milioni alper il cartellino. In merito alla situazione di Cristiano, però, il tecnico dei Red Devils Erikresta saldo sulla sua posizione: "Abbiamo fatto un comunicato e nulla è cambiato" ha sostenuto in conferenza stampa dalla tournée asiatica della squadra, facendo riferimento alle dichiarazioni di qualche giorno fa quando aveva assicurato che l'attaccante exavrebbe rispettato il contratto in scadenza nel 2023. Resta da vedere, ora, come il portoghese reagirà all'ultima offerta monstre.