Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati colpiti dal lutto dei figlio maschio nel corso del parto gemellare, la bimba invece è regolarmente venuta alla luce. Come ha riferito lo stesso sito del Manchester United Cristiano Ronaldo questa sera non sarà in campo nella sfida di Premier League contro il Liverpool. Per vicinanza al fenomeno portoghese entrambe le squadre hanno anche deciso di scendere in campo con il lutto al braccio.