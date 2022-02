L'ex numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo attualmente in forza al Manchester United potrebbe lasciare i Red Devils in estate. Come riporta Daily Mirror nessuno della dirigenza si opporrebbe in caso di una sua partenza, sopratutto in caso di una mancata qualificazione alla prossima Champions League. L'importante per il Manchester United sarebbe che il portoghese chiarisca la sua volontà.