Oggi è stato presentato ufficialmente Cristianoal Al-Nassr. Queste le parole dell'ex bianconero:"Mi sento bene, sono felice di questa scelta. In Europa ho vinto tutto e ho giocato per i migliori club, il mio lavoro lì era finito. Adesso sono pronto per una nuova sfida e sono grato all'Al-Nassr per questa opportunità".