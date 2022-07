Cristianonon si presenta al ritiro del, almeno per oggi. Come riportato dal Telegraph, l'ex attaccante dellanon raggiungerà la squadra inglese al centro di allenamento "per motivi familiari", una giustificazione di cui il club ha preso atto pur con la consapevolezza che il portoghese desidera lasciare i Red Devils dopo un solo anno per giocare la Champions League. Fonti interne allo United riferiscono che la posizione della società nei suoi confronti sarà intransigente, orientata a far rispettare il contratto in scadenza nel 2023 ma, dopo l'assenza di oggi, quello del fuoriclasse inizia ad assumere tutte le sembianze di un vero e proprio caso di mercato.