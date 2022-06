Intervenuto ai canali ufficiali del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo presente in Inghilterra e del suo prossimo futuro. Ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante della Juve: "Quando sono tornato è stato incredibile. La sensazione di essere a Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero e sono tuttora molto felice di essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me. Ten Hag? So che ha fatto un lavoro fantastico per l'Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo di vincere dei trofei il prossimo anno".