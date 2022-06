Cristiano Ronaldo verso l'addio al Manchester United. Secondo le indiscrezioni riportate da La Repubblica, il bomber ex Juve non farebbe più parte del progetto tecnico dei Red Devils e vorrebbe cercare una nuova stimolante avventura. Su di lui si sono posati gli occhi della Roma di Josè Mourinho, che però non sembra avere grosse chances di avvicinarsi all'attaccante: CR7, infatti, guadagna 23 milioni di euro a stagione in Premier League, una cifra irraggiungibile per un club come quello giallorosso.