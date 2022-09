Cristianoalla fine è rimasto ed è un giocatore del. Sulle colonne di The Telegraph il tecnico Ten Hag ha parlato così del fenomeno portoghese: "Deve lavorare ancora più duro se vuole riconquistarsi il posto da titolare. Ci vorrà del tempo affinché capisca cosa gli chiedo tatticamente e per rimettersi in forma dopo aver saltato la pre-season". Sembrano quindi segnali di pace tra i due.