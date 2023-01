Ormai è fatta, Cristianochiuderà la sua carriera all'(dove sarà ricoperto d'oro). Eppure l'ex, solo sette anni fa, dichiarava di non desiderare per sè stesso un simile epilogo: a una televisione inglese, infatti, l'attaccante portoghese aveva assicurato di voler salutare il calcio "con dignità", in un top club, e non in MLS o altri campionati esotici. "Non mi ci vedo", diceva. Eppure il finale è stato molto meno romantico del previsto...