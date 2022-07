Cristianoha deciso, vuole giocare al. Come riportato da TMW, l'attaccante exè stato chiaro sulla sua intenzione di lasciare ilper disputare la Champions League, e i Red Devils ne hanno preso atto nonostante la nota con cui hanno ribadito come il portoghese non sia in vendita. Sottotraccia, Jorgee i tedeschi stanno trattando da tempo, ma prima di affondare il colpo decisivo il club bavarese deve cedere Robert, a sua volta in attesa che ilsi presenti con l'offerta giusta per chiudere la trattativa (l'ultima, del valore di 40 milioni di euro, è stata rifiutata dal Bayern, che chiede almeno 10 milioni in più di parte fissa). CR7, quindi, aspetta. Ma la sua scelta l'ha presa.