L'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi ha parlato del confronto tra Messi e Ronaldo: "; non ha la stessa fantasia e creatività dell'attaccante argentino - ha detto a 1 Station Radio - Allegri? Per me rimane il migliore allenatore della Serie A. Ormai sono tutti attenti all'aspetto tattico, Max invece cerca le vittorie e non un calcio che possa piacere ad altri. Una sorpresa? Mi aspetto molto da Dionisi".