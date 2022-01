Emozione speciale per Cristiano Ronaldo. Questa sera, durante la sfida di Premier League contro il Wolverhampton, l'ex attaccante della Juve è infatti tornato a indossare la fascia di capitano del Manchester United a 14 anni dall'ultima volta, proprio contro l'avversario che lo ha visto esordire con i Red Devils. Era stato Sir Alex Ferguson, allora, a lanciarlo da titolare contro i Wolves, dando così il via a una delle prime tappe importanti della carriera del portoghese, che in estate ha lasciato Torino per ritornare a Old Trafford.