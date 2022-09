Un'altra esclusione, un'altra panchina per Cristiano. L'allenatore delErik Ten Hag ha infatti deciso di non schierare dal primo minuto l'ex attaccante dellanemmeno nel big match odierno contro l', dando invece una chance al nuovo arrivato Antony. In questa stagione è la quarta volta di fila che accade: nelle prime sei giornate di Premier League, il portoghese era presente in campo per il fischio d'inizio solo nella sfida contro il Brentford che i Red Devils hanno poi perso 4 a 0.