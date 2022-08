Non si placano le indiscrezioni relative a un possibile trasferimento dell'exCristianoal. Sullo scenario si è espresso anche Luciano, intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Se lo allenerei volentieri? Quale allenatore rinuncerebbe a questa cosa da portarsi dietro tutta la vita e raccontare... Come ha detto il procuratore non c'è nessuna trattativa. Parlando conmi ha detto che non ha ricevuto niente di vero. Per cui si guarda di rimanere più realisti possibili e prendere in considerazione le cose che possono accadere, anche perché mancano pochi giorni alla fine del mercato e la vedo dura che si possa fare una cosa del genere. Poi bisogna chiedere a, ma al momento non c'è nulla di concreto".