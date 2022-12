C'è un'indiscrezione dalla Spagna, riportata da As, secondo cui l'ex attaccante della Juventus Cristianosarebbe ai ferri corti con il suo storico agente Jorge. Di seguito l'indiscrezione:"In effetti, questa incertezza ha eroso il rapporto tra Cristiano e il suo storico agente, Jorge Mendes. Negli ultimi giorni la tensione è stata in crescendo. Non è la prima volta che entrambi hanno problemi. Si considerano l’un l’altro come un padre e un figlio, e per questo il rapporto ha conosciuto alti e bassi. Avevano già avuto un episodio simile in precedenza, per esempio quando Cristiano ha lasciato la Juventus, e poi hanno rimediato".