Ex Juve, ex Lazio, oggi svincolato dopo una breve parentesi nel Brescia. Il brasiliano Romulo, parlando col trio comico-calcistico Gli Autogol sulla piattaforma Twitch ha detto la sua su questo finale di campionato, con particolare riferimento alla sfida tra bianconeri e biancocelesti di lunedì sera: "Sarà una gara tosta, credo che se la Juve vincerà, avrà lo scudetto in mano, anche se non è certo. Peccato per la Lazio con il suo andamento post lockdown. Io l’ho tifata, lì mi sono trovato benissimo con mister e compagni e il club è organizzato. Quando ci sono queste gare la Lazio tira fuori sempre qualcosa, mi auguro che faccia una bella partita perché così anche il campionato si riapre."