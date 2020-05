Nicklas Bendtner sempre sotto i riflettori, ancora una volta non per meriti sportivi. Durante il programma tv che conduce con la fidanzata Philine Roeprstorff, è lo stesso ex Juve a raccontare il suo rapporto con il poker: "Ho giocato molto nella mia vita, sfido giocatori professionisti da quando ho 19 anni, ma ho perso molti soldi. Quantificare la perdita? Difficile, direi oltre 6 milioni di sterline. Giocavo d'azzardo per divertirmi e finire nei casini, ma sono quasi sempre stato capace di controllarmi. Ci sono state anche partite rischiose, a Londra una notte le cose stavano per finire molto male: la situazione mi sfuggì di mano, anche se riuscii a contenere le perdite... Da quel momento in poi decisi che non avrei più giocato cifre di un certo tipo e ora lo faccio solo per divertimento, con puntate basse. Ora scommetto massimo 12 sterline".