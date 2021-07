Medhi Benatia, ex difensore della Juventus (peraltro ricordato recentemente dai tifosi bianconeri per il ritorno di Allegri, che a suo tempo disse di averlo "mandato al prato" a riposare, come si fa coi cavalli vincenti) potrebbe tornare in Italia, in Serie A a 34 anni. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, ilsi è messo sulle sue tracce, e proverà ad ingaggiarlo a parametro zero dopo l'esperienza qatariota nell'Al-Duhail. Prima però il club emiliano dovrà realizzare alcune cessioni per potersi permettere l'ingaggio di Benatia.