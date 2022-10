Da calciomercato.com: Paulo Dybala finisce qui il 2022, almeno con la Roma. La notizia che il mondo giallorosso aspettava da ormai qualche giorno è arrivata, e non è di certo positiva. L’argentino ha svolto oggi la risonanza per valutare l'infortunio che lo ha colpito nel match contro il Lecce e i medici hanno confermato la lesione al retto femorale della gamba sinistra. Da comunicare ancora i tempi di recupero per l'argentino che spera ancora di prendere parte al prossimo Mondiale in Qatar, per questo ha già iniziato la riabilitazione. Le speranze restano poche. La lesione, infatti, sarebbe più profonda del previsto e potrebbero volerci 30 giorni per il recupero completo. A quel punto la Joya tornerebbe solo a gennaio, insieme a Wijnaldum.