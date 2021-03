Kingsley Coman è un ex giocatore della Juventus che ha alimentato i rimpianti di diversi tifosi bianconeri quando ad agosto ha deciso la finale di Champions League per il suo Bayern Monaco. Ma il francese classe '96 non sta vivendo un periodo di totale armonia con la società tedesca. Secondo il Daily Mail, infatti, Coman ha rifiutato una prima proposta di rinnovo fino al 2026 (l'attuale contratto col Bayern scade nel 2023) e il Manchester United, in cerca di un acquisto offensivo di talento dopo l'assalto fallito a Sancho, starebbe valutando l'affare.