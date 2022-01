Tomas Rincon ha lasciato il Torino pochi giorni fa, per firmare con la Sampdoria. Ai canali ufficiali del club blucerchiato e spiega che le motivazioni sono altissime: "Questa è una bella sfida per me. Dopo l'ultima stagione a Torino avevo bisogno di rimettermi in gioco e aumentare il mio minutaggio. Voglio lavorare giorno per giorno, ottenendo il massimo dalle mie possibilità, dimostrerò di stare bene, magari guadagnandomi anche un futuro qui", visto che ha firmato un contratto fino a giugno.



Quello di Rincon è stato un ritorno a Genova, visto che ci aveva già giocato, ma col Genoa, dal 2014 al 2017, prima di passare alla Juve: "Il derby? Ho giocato partite molto calde in carriera, sarà bello. Recentemente sono tornato a Marassi per la Coppa Italia e non vedo l'ora di ritrovare lo stadio e i tifosi".