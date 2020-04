Tomas Rincon, ex Juve e oggi in forza al Torino, è tornato sulla ripartenza della Serie A: "Siamo disponibili a tornare in campo, ma solo quando ci saranno le condizioni di salute. Quando il virus sarà debellato definitivamente. Oggi non posso pensare di riprendere a giocare, quando sento che, ogni giorno, muoiono centinaia di persone in Italia. Mi sembra una mancanza di rispetto – spiega Rincon -. Per dirla tutta, non sono nemmeno sicuro che si possa riprendere questo campionato. Capisco che ci siano gli interessi dei club, ma oggi non ci sono le condizioni di salute per riprendere. Anche quando la situazione sarà migliorata, dovremo stare sempre attenti. Pensiamo, ad esempio, a quanta gente si dovrebbe spostare se decideranno di giocare le partite a porte chiuse. A me non pare coerente prendere in considerazione l’ipotesi di ricominciare in estate, dovendo scendere in campo ogni tre giorni, considerando le tante persone al seguito di una squadra che si spostano da una città all’altra. Certo, il calcio è importante per noi, ma adesso la cosa più importante è la salute. Non si può rischiare"