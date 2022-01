Tomas Rincon è in procinto di cambiare squadra: il centrocampista venezuelano è a un passo dalla Sampdoria di Roberto D'Aversa. Lo riporta Sky Sport, secondo cui la trattativa tra il Torino e i blucerchiati sarebbe in fase avanzata. Per il Generàl, già ex di Juventus e Genoa, si ripete ancora una volta la storia: dopo aver giocato in entrambe le squadre di Torino, farà lo stesso con Genova. Rincon, arrivato alla Juve nel gennaio 2017, in bianconero ha giocato 19 partite per un totale di 579 minuti, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia.