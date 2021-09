Claudio Ranieri, tra le tante altre anche ex allenatore della Juventus, potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A, nello specifico potrebbe sedersi sulla panchina del Cagliari, lo spiega calciomercato.com: "Allo stato attuale non sono previsti cambiamenti repentini, Leonardo Semplici sarà regolarmente in panchina domenica prossima nella sfida dell’Olimpico in casa della Lazio. Una sorta di ultima spiaggia per il tecnico toscano: in caso di brutta sconfitta allora il cambio in panchina diventerebbe quasi inevitabile. Attenzione al nome di Claudio Ranieri, sondato anche nel corso della scorsa estate. Un ritorno che sarebbe visto con entusiasmo dai tifosi rossoblu."