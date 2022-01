CR7: “Why would you take me off.” pic.twitter.com/m3PCxx3v4w — ΛROUND THE GROUNDS (@ArndTheGrnds) January 19, 2022

Gelo trae l'allenatore del. Il portoghese è stato sostituito sullo 0-2 a favore dei Red Devils nella gara contro il Brentford, dimostrando di non gradire: "". Dopo il terzo gol siglato da Rashford, il tecnico è andato a sedersi in panchina al fianco dell'ex juventino per provare a ricucire lo strappo. Lo United si è imposto 3-1 grazie ai gol segnati da. ​