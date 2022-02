Anche per Aaron Ramsey è arrivato il momento dell'esordio sul campo con la sua nuova squadra. Il centrocampista gallese ex Juve, indisponibile per il derby contro il Celtic giocato mercoledì, è subentrato ieri sera nell'ultimo quarto d'ora di gara contro gli Hearts, che i Rangers hanno vinto con il risultato di 5 a 0. La sua nuova avventura in Scozia è ufficialmente iniziata.