Dani Alves, che dal Barcellona era venuto alla Juventus, ora a 38 anni ha fatto ritorno al Barça sotto la guida tecnica dell'ex compagno di squadra Xavi. Il terzino brasiliano, giocatore più titolato al mondo, ha messo da parte ogni velleità e pretesa per accettare di tornare nel club blaugrana, se è vero che, come riporta Marca, per essere ingaggiato ha accettato di prendere di stipendio