La federazione della MLS ha pubblicato i salari base che ogni calciatore percepirà per questa stagione. Ma chi guadagna di più? Ecco la top 10 dei calciatori più pagati in MLS:Lorenzo Insigne, Toronto FC: 6,9 milioni di euroXherdan Shaqiri, Chicago Fire: 6,8 milioni (7,5 milioni garantiti)Javier Hernandez, Los Angeles Galaxy, 5,5 milioni (6,9 milioni garantiti)Hector Herrera, Houston Dynamo, 4,38 milioni (4,84 milioni garantiti)Christian Benteke, DC United, 3,92 milioni (4,1 milioni garantiti)Josef Martinez, Inter Miami, 3,69 milioni (4,05 milioni garantiti)Sebastian Driussi, Austin FC, 3,51 milioni (5,56 milioni garantiti)Luiz Araujo, Atlanta United, 3,32 milioni (4,14 milioni garantiti)Carles Gil, New England Revolution, 3 milioni (3,27 milioni garantiti)Lucas Zelarayan, Columbus Crew, 2,95 milioni (3,51 milioni garantiti)